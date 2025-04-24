Общество

Всемирный день охраны труда празднуют 28 апреля

Международная организация труда (МОТ) учредила 28 апреля как Всемирный день охраны труда, также известный как Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте. Цель данного мероприятия — обратить внимание мирового сообщества на значимость проблемы охраны труда и продемонстрировать, как формирование и популяризация культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной летальности, связанной с производственной деятельностью. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.

Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм России».

Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.

По оценкам МОТ, каждый год в мире около 2,3 миллиона человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Из этого числа около 317 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.

Поэтому МОТ и призывает все страны отмечать Всемирный день охраны труда, чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах во всем мире, пишет calend.ru.

К тому же пандемия COVID-19, переросшая в глобальный кризис в начале 2020 года, повсюду оказала серьезное влияние. Она затронула практически все аспекты сферы труда, начиная с риска передачи вируса на производстве и заканчивая рисками, касающимися охраны и безопасности труда (ОБТ), которые возникли в результате мер противодействия распространению вируса. Так, переход на новые формы организации труда – например, повсеместное применение удаленного режима работы – принес работникам не только множество новых возможностей, но и потенциальные риски, связанные с ОБТ, в частности, риски психосоциального характера и риски насилия.

Поэтому МОТ использует сегодняшнюю дату, чтобы привлечь внимание к этой теме и стимулировать диалог о значении создания систем ОБТ и инвестиций в них.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами. Например: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд – право каждого человека», «Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах», «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда», «Охрана труда и будущее сферы труда», «Предвидеть кризис и быть готовым к нему», «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда», «Безопасная и здоровая рабочая среда является основополагающим принципом и правом на работе», «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах» и др.