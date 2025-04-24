Общество

Дожди со снегом ожидаются в СЗФО на текущей неделе

Кратковременные локальные осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе на текущей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в понедельник-вторник по вине североатлантического циклона пройдут дожди, на севере переходящие в снег. А затем погода станет налаживаться, и осадки приобретут локальный и кратковременный характер. Температурный режим начнёт возвращаться в рамки климата: в полуденные часы на севере +2…+7°, на юге – до +9…+14°», - рассказали синоптики.

Напомним, 28 апреля в Пскове прогнозировали облачную с прояснениями погоду и снег.