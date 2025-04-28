Общество

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры

Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», - сказано в документе.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино.

Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал «Госуслуги», чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны.

Законопроектом возлагается на Единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в список.

Также отмечается, что организаторов казино обяжут размещать информацию об отказе от участия в азартных играх на видных местах и на сайтах, а каждое заведение должно будет разработать внутренние правила, пишет РИА Новости.