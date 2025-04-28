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Общество

Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах

28.04.2025 21:21|ПсковКомментариев: 0

Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, запрещающий авторизацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Согласно закону, на российских сайтах, где нужна авторизация, предполагается только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до внесения в Государственную Думу», - сказано в документе.

Законопроектом предлагается Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнить статьей 13.52, предусматривающей ответственность за нарушение требований законодательства при проведении авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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