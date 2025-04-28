Общество

Представители бизнеса и УФСИН в Великих Луках обсудили вопросы взаимодействия

В городе Великие Луки состоялась рабочая встреча, на которой руководство исправительного центра №1 управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области совместно с бизнес-партнерами обсудили трудоустройство лиц, которым приговором суда назначили наказание в виде принудительных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участники мероприятия – представители организаций, в которых уже работают осужденные граждане. Это ЗАО «ЗЭТО», ООО «Энергокабель», ООО «Великие Луки- Зернопродукт» и другие.

«Повестка дня включала рассмотрение вопросов, связанных с организацией трудовой дисциплины на рабочих местах, процессом доставки осужденных к принудительным работам к месту трудоустройства, а затем месту отбывания наказания, правилами и порядком удержания из заработной платы данных граждан денежных средств по исполнительным листам», - отметили в ведомстве.

В ходе диалога по всем вопросам стороны выработали меры, направленные на улучшение взаимодействия администрации ИЦ-1 и представителей бизнеса. В заключение совещания присутствующие поблагодарили друг друга за сотрудничество и надлежащее обеспечение процесса в сфере исполнения наказаний в виде принудительных работ.