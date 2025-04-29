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Как выбрать и замариновать мясо для идеального шашлыка, рассказал шеф-повар

29.04.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

В связи с приближением майских праздников возрастает спрос на приготовление блюд на открытом огне, в частности, шашлыков. Эксперт в области кулинарии, шеф-повар Андрей Алексеев предоставил рекомендации по выбору и подготовке мяса для приготовления качественного шашлыка.

Шашлык из свинины

Для шашлыка можно использовать практически любую часть свинины. 

«Свинина доступна практически в любом регионе. На нее относительно невысокая цена. Из плюсов — лёгкость в мариновании и приготовлении. Не требует специального сложного оборудования. Лучший шашлык, конечно, получается из свиной шейки. Она пронизана прослойками жира, который вытапливается при тепловой обработке, делая мясо сочным», — отметил шеф-повар.

Андрей Алексеев добавил, что маринадов для свинины множество. Однако сам шеф-повар использует классический, который наиболее выигрышно подчёркивает вкус мяса: репчатый лук, чёрный дробленый перец, уксус (яблочный или виноградный) или сухое вино, соль, вода.

«Лука используем много, уксуса совсем чуть, чтобы придать небольшую кислинку и приглушить особо активный свиной запах», — делился эксперт.

Лук лучше нарезать соломкой, если планируется мариновать мясо долгое время. Если нужен быстрый маринад, то лук нужно нарезать очень мелко или натереть на терке. Лук нужно посыпать солью, выдержать 10 минут, а потом уже вмешать в мясо, пишет RuNews24.ru.

«Соль вытягивает влагу из лука, соответственно, сок усилит насыщенность маринада и скорость маринования. Обязательно добавляем воду, чтоб она покрыла мясо. Жидкость напитает мясо, сделав его сочнее при приготовлении, и поможет специям быстрее проникнуть в мясо», — раскрывает секреты приготовления идеального шашлыка из свинины шеф-повар Андрей Алексеев.

Курица

Это наиболее доступный по цене и простоте приготовления вид мяса. Специалист подчеркнул, что оно быстро маринуется. А еще можно использовать практически любую часть тушки, причём в каждой есть своя изюминка.

«Крылышки — прекрасная закуска к пиву. Голени — украшение любого стола и эстетичность употребления. Бедро — сочное, мягкое мясо. Грудка — диетично. Маринадов для курицы множество, в зависимости от предпочтений. Для простоты можно выбрать для себя основной, базовый маринад, который потом можно миксовать с другими специфичными специями, добиваясь различных вкусов», — рассказал шеф.

Например, база — это чёрный перец, сухой чеснок, соевый соус, куркума (цвет), соль, растительное масло. Добавив к базе несколько специй, можно получить целевой вкус. Европейский: смесь прованские или итальянские травы, паприка. Восточный вкус: кумин (зира), хмели-сунели, сухая аджика, кориандр. Азиатский вкус: сухой имбирь, кориандр, смесь «Пять перцев», перец чили. В конце приготовления можно смазать терияки или устричным соусом. Барбекю: копчёная паприка, перец чили, сухой лук, кориандр.

Шашлык из баранины

«На мой взгляд, очень вкусный шашлык, с насыщенным вкусом, как у всех травоядных, выпостных животных. Но, к сожалению, существует несколько минусов, которые не позволяют распространиться этому виду шашлыка более широко. У баранины довольно специфичный запах, не все его любят. Цена баранины довольно высока и не везде она продаётся. Баран — некрупное животное, соответственно, мяса на шашлык на тушке мало. Из-за этого шашлык из баранины часто готовят с костями: рёбрышки, корейка на кости. Задние ноги и передние (лопатка) чаще запекают целиком или используют для плова», — объяснил Андрей Алексеев.

Маринад для баранины нужен самый простой: чёрный перец, репчатый лук, вода. Редко используют уксус или вино, кумин.

Индейка

В отличие от курицы, мясо индейки более волокнистое, его больше на тушке, соответственно, доступно филе для шашлыка.

«Советую использовать мясо бёдра или голени индейки, то есть красное мясо. Оно более насыщенное по вкусу. Маринуем как и курицу», — советует эксперт.

Говядина

Наиболее крупное мясное животное, но, как ни странно, с наименьшим наличием отрубов именно для шашлыка.

«Качество мяса очень зависит от возраста животного, а также от вида откорма: травяной или зерновой. У зернового мясо нежнее. Беспроигрышно подходит вырезка, толстый и тонкий край. Остальные части туши чаще всего для тушения и жарки», — объясняет Андрей Алексеев.

По оценке опытного шеф-повара, для говядины подойдет самый простой маринад. Однако желательно мариновать мясо подольше. Также собеседник подчеркнул, что из минусов у говядины — очень высокая цена на части отрубов, пригодных для шашлыка.

Различные изделия из фарша

Шашлык в виде колбасок и купат очень распространен, так как доступен по цене, а также прост при приготовлении. Можно легко подобрать на свой вкус и кошелёк.

«Изделия в виде люля сложны в приготовлении и требуют особых навыков и оборудования», — резюмировал шеф-повар.

Источник: Псковская Лента Новостей
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