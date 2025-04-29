Общество

Выставка военной техники НАТО открыта в Идрице

Выставка трофейных образцов вооружения и военной техники проходит в поселке Идрица Себежского района с 29 по 30 апреля, экспозиция развернулась на площади Знамени Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках экспозиции под открытым небом представлены четыре единицы трофейной техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине.

29-30 апреля на площадке открыты четыре павильона, организованные филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитание молодежи в Псковской области («Воин»): электронный стрелковый тир (лазерный тир) – электронный стрелковый тренажер, предназначенный для тренировки навыков стрельбы, а именно её точности и скорости; выставка различных типов беспилотных летательных аппаратов, оборудования по тактической медицине, используемого при проведении занятий;

выполнение практических упражнений по стрельбе из пневматического пистолета; дуэльная стрельба.

Напомним, у памятника «Знамя Победы» в Идрице проходит мероприятие, приуроченное ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля.