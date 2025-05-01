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Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни

На майских праздниках увеличивается число случаев обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, предупредил гастроэнтеролог Сергей Лопатин, передает «Лента.ру».

Главной причиной обострений врач назвал резкую смену рациона. «Обилие шашлыков в комбинации со злоупотреблением спиртными напитками становится серьезным испытанием для пищеварения и грозит серьезными проблемами со здоровьем особенно если ранее человек долгое время ел умеренно», — уточнил он.

По словам специалиста, большое количество тяжелой пищи во время застолий может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни и приступ желчной колики, что потребует экстренной госпитализации.

«Мясо, куриные крылышки, ребра, жирные соусы также увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, что опасно развитием острого панкреатита. Еще один типичный триггер этого заболевания — алкоголь, который в том числе может спровоцировать приступ и у молодых людей», - рассказал доктор. Он также призвал не злоупотреблять спиртными напитками при гастрите и язвенной болезни. Пациентам с таким диагнозом также следует ограничить употребление солений, пряностей и острых соусов. Все эти продукты раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока, объяснил врач.

Помимо заболеваний пищеварительной системы, на майских праздниках могут обостряться болезни обмена, в первую очередь — подагра. Причиной тому — жареное мясо. Эксперт объяснил, что в состав белковой пищи входит много пуринов — биохимических соединений, которые провоцируют отложение солей мочевой кислоты в суставах. Среди алкогольных напитков лидером по содержанию пуринов является пиво. От него при подагре лучше вообще отказаться, подчеркнул врач.