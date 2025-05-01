Общество

Монеточка* закрывает бизнес в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», - говорится в карточке физлица.

В материалах отмечается, что основной вид деятельности ИП певицы относится к области исполнительских искусств, дата регистрации - 31 августа 2018 года.

Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Как указывал Минюст РФ, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.

В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие плашки иноагента. А в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии, пишет РИА Новости.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России