Общество

«Урок мужества» провели для великолукских школьников судебные приставы

В преддверии 80-летия Великой Победы судебные приставы Денис Титенков и Павел Котов провели патриотическое мероприятие для учащихся Булынинской средней школы в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фото: УФССП РФ по Псковской области

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области организовали для школьников тематический «Урок мужества», посвященный не только их профессиональной деятельности, но и героическим страницам истории России.

В ходе встречи они рассказали о подвигах предков в годы Великой Отечественной войны, современной службе судебных приставов, важности патриотизма и гражданской ответственности.

«Такие встречи особенно важны в юбилейный год Великой Победы. Мы должны передать молодому поколению память о героизме нашего народа и традициях служения Отечеству», - отметил Павел Котов.