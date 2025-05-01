Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Олимпийский диктант: написать онлайн
День Победы в ТЦ Fjord Plaza
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
Господин Рейтингомер
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Профсоюзный Первомай
Задержание ректора ПсковГУ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Великие Луки к 80-летию Победы
 
 
 
ещё Общество 01.05.2025 10:210 Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» 06.05.2025 08:400 Сумма штрафов «Википедии» в РФ превысила 41 млн рублей 06.05.2025 08:200 Почти втрое вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта в РФ 06.05.2025 07:300 Всемирный день борьбы с астмой празднуют 6 мая 05.05.2025 22:200 Экс-замначальника псковского управления назначен новым руководителем МВД Крыма 05.05.2025 22:000 Признаки настоящей любви назвал психолог
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 01.05.2025 16:523 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 04.05.2025 22:111 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти втрое вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта в РФ

06.05.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

За последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое, сообщил руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый.

Вышла первая в мире ИИ газета : Псковская Лента Новостей / ПЛН

При этом еще два года назад такого направления на рынке не существовало, подчеркнул эксперт. По его словам, быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта. В России такие вакансии в основном появляются у стартапов и крупных компаний.

«Основные обязанности AI-тренеров включают анализ сложных тем, проверку фактов, оценку и редактирование текстов, а также работу с источниками. Поэтому профессия AI-тренера и развитие ИИ в целом может частично или полностью заменить некоторые традиционные специальности — например, копирайтеров, контент-менеджеров, начинающих юристов, специалистов первого уровня техподдержки», — сказал Зураб Белый.

По его словам, можно предположить, что спрос на специалистов по работе с ИИ в первом полугодии 2025 года окажется в 4–6 раз выше, чем за такой же период годом ранее. В начале 2025 года динамика сохранилась или даже усилилась в сравнении с 2024 годом.

Только за 2024 год количество вакансий, связанных с ИИ, на платформе «Авито Работа» увеличилось более чем в четыре раза, что свидетельствует о фундаментальном сдвиге в запросах бизнеса, заявил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, пишут «Известия».

«В маркетинге, например, появился спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями для генерации контента, анализа аудитории и персонализации коммуникаций. Компании ищут маркетологов нового типа — тех, кто может не только придумывать креативные концепции, но и эффективно использовать инструменты вроде ChatGPT, Midjourney для создания текстов, изображений и даже видео», — объяснил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 38 человек
06.05.2025, 09:150 Более 20 спортсменов приняли участие в первом этапе Кубка Псковской области по подводной охоте 06.05.2025, 09:000 «Олимпийский диктант»: написать онлайн 06.05.2025, 08:400 Сумма штрафов «Википедии» в РФ превысила 41 млн рублей 06.05.2025, 08:200 Почти втрое вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта в РФ
06.05.2025, 08:000 Псковичи должны регоператору около 90 миллионов рублей за вывоз ТКО 06.05.2025, 07:300 Всемирный день борьбы с астмой празднуют 6 мая 06.05.2025, 07:000 6 мая будет перекрыт центр Пскова на время проведения легкоатлетической эстафеты 05.05.2025, 22:200 Экс-замначальника псковского управления назначен новым руководителем МВД Крыма
05.05.2025, 22:000 Признаки настоящей любви назвал психолог 05.05.2025, 21:400 Скорость движения ограничат на трех участках трассы Р-23 «Псков» 6 мая 05.05.2025, 21:200 Соревнования по внедорожному автомногоборью пройдут в Новоржевском округе 10 мая 05.05.2025, 21:000 Врач предупредил о последствиях хронического недосыпания и переработок 
05.05.2025, 20:400 Осужденные оказали помощь зооприюту в Великих Луках 05.05.2025, 20:340 Школьник из Псковского технического лицея победил на всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» 05.05.2025, 20:200 Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны 05.05.2025, 20:170 Руководству Великих Лук рекомендовали оперативно возобновить отопительный сезон
05.05.2025, 19:550 Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района 05.05.2025, 19:432 Большинство респондентов ПЛН поддерживает ликвидацию ларьков в Пскове 05.05.2025, 19:341 Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО 05.05.2025, 19:280 Водитель Skoda сбил девочку на «зебре» в Великих Луках
05.05.2025, 19:230 Skype официально закончил свою работу 05.05.2025, 19:180 Водитель «Газели» «пнул» кроссовер на улице Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО 05.05.2025, 19:150 Пострадавшая от бывших хозяев собака Мия в Пскове готовится к новой операции 05.05.2025, 19:050 За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей более 100 боеприпасов
05.05.2025, 18:450 Шестой выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен Владимиру Котлинскому 05.05.2025, 18:430 Энцефалитный клещ укусил мужчину в Плюсском районе 05.05.2025, 18:360 Турнир по спортивному мечу впервые состоится на территории Довмонтова города 05.05.2025, 18:250 Укравший стиральную машину ради покупки спиртного пскович отправится в колонию
05.05.2025, 18:160 Накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту и дачам — аналитики 05.05.2025, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 мая 05.05.2025, 18:060 По факту нападения собаки на ребенка в Гдовском районе организовали проверку 05.05.2025, 18:000 Елену Лунгу взломали мошенники в Telegram
05.05.2025, 17:500 «Постскриптум»: Почему власть хамит? А судьи кто? ВИДЕО 05.05.2025, 17:400 Заслуженного тренера из Пскова взломали мошенники 05.05.2025, 17:210 Умер народный артист России Николай Горохов 05.05.2025, 17:170 В РФ уровень бедности среди многодетных семей снизился до 20%
05.05.2025, 17:050 ВТБ изучил потребительские привычки: респонденты признали, что ненужных трат много 05.05.2025, 16:501 Артур Гайдук ответил Игорю Сопову 05.05.2025, 16:380 Организация движения изменится в Великих Луках на время велопарада 8 мая 05.05.2025, 16:370 Увидеть пушкинский Симбирск могут гости «Тригорского»
05.05.2025, 16:260 Ребенка укусила за голову соседская собака в Псковской области 05.05.2025, 16:210 «ГорДозор»: Майские праздники и шашлыки. ВИДЕО 05.05.2025, 16:200 Умер депутат Госдумы Павел Качкаев 05.05.2025, 16:160 Как часто псковичи покупают лекарства онлайн, выяснили аналитики МТС AdTech
05.05.2025, 16:140 Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей без страховок в Пскове 05.05.2025, 16:100 «Урок мужества» провели для великолукских школьников судебные приставы 05.05.2025, 15:550 80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий 05.05.2025, 15:500 Акцию «Бессмертный полк Псковских тепловых сетей» запустили 5 мая
05.05.2025, 15:460 Отопительный сезон в Псковском районе продлится до 12 мая 05.05.2025, 15:380 Приставы вынудили виновника ДТП возместить ущерб за разбитую машину в Стругокрасненском районе 05.05.2025, 15:340 В Псковской области через границу не пропустили партию белорусских сарделек 05.05.2025, 15:310 Как псковские випы отметили первые майские праздники
05.05.2025, 15:290 Работы псковских художников представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 05.05.2025, 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи 05.05.2025, 15:200 «Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race. ВИДЕО 05.05.2025, 15:060 Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова 
05.05.2025, 15:000 Первые места в полуфинале спартакиады учащихся заняли футболисты из Дедовичей и Невеля 05.05.2025, 14:540 К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы 05.05.2025, 14:480 В России упали продажи новых легковых автомобилей 05.05.2025, 14:470 Рекомендации для подготовки к гонкам с препятствиями дал победитель Spartan Race
05.05.2025, 14:380 Потомки воспетой Пушкиным Евпраксии Вульф гостят в «Михайловском» 05.05.2025, 14:370 80 новых Вечных огней вспыхнут в России 6 мая 05.05.2025, 14:270 Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая 05.05.2025, 14:220 Судимый пскович ограбил квартиру на улице Инженерной
05.05.2025, 14:190 Власти Пскова готовы оперативно реагировать на сюрпризы погоды — Антон Мороз 05.05.2025, 14:070 О своём пути к успеху рассказал победитель гонки Spartan Race Георгий Пономарев 05.05.2025, 14:000 Псковичку подозревают в краже сумки у петербуржцев из квартиры на улице Инженерной 05.05.2025, 13:580 Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы
05.05.2025, 13:570 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи псковского садоводства «Рижское» 05.05.2025, 13:441 Репетиции Парада Победы состоятся в Пскове 5 и 7 мая 05.05.2025, 13:350 Жилой дом и веранда горели в Великолукском районе 05.05.2025, 13:290 В РФ определят лучшую детскую школу искусств
05.05.2025, 13:260 Полиция продолжает розыск псковича в черной шапке-ушанке 05.05.2025, 13:220 Стали известны подробности возгорания дома у «Шталага-372» в Пскове 05.05.2025, 13:140 В топ самых скучных профессий псковичи выносят охранников и бухгалтеров — опрос 05.05.2025, 13:070 Мусорный контейнер горел на улице Труда в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru