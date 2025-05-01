Общество

Сквер на улице Первомайской благоустраивают в Локне. ФОТО

Ход работ по благоустройству сквера около дома №48/2 на улице Первомайской в Локне оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе рабочего выезда 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Сквер был отобран гражданами в ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2024 году и запланирован к благоустройству в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта планируется устройство дорожек из брусчатки, установка бортового камня и тактильной плитки, установка скамеек, урн, вазонов, качелей и топиар, информационного щита, организация освещения.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин отметил, что данное место является точкой притяжения для молодежи. Здесь собираются и проводят время компании молодых людей. Он добавил, что жители округа активно участвуют в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», и этот сквер является тому доказательством.

«Как только жители начинают включаться в голосование, начинают работать ТОСы - город сразу преображается», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.