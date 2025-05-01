Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профилактике гибели людей на водоемах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Еще немного — и погода позволит открывать купальный сезон. Водоемы области освободились ото льда, многие владельцы плавательных средств либо задумываются, либо уже вывели их на воду. Самое время поговорить о безопасности.
Подробнее на эту тему ведущая Любовь Кузнецова поговорит с начальником отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрием Покатовым.
Трансляция завершена