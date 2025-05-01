Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе

Памятник погибшим землякам отремонтировали в новоржевской деревне Высокое, сообщается в Telegram-канале главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой.
«Ещё вчера новоржевцы могли увидеть сюжет о ремонте памятника в деревне Высокое, а сегодня - результат празднично обновленным встречает проезжающих», - сказала Любовь Трифонова.
Она отметила, что силами ИП Яковлева выполнили работы по ремонту данного объекта. Они проходили в рамках региональной программы «Комплекс мер по благоустройству воинских захоронений».
«Объем большой - выполнена замена ограды, именных плит, обустройство дорожки, ремонт самого постамента и памятника, кронирование деревьев. Все - силами местного подрядчика. По контракту работы должны были завершить до 30 мая, но подрядчик постарался и все мы получили прекрасный подарок ко Дню Победы. Благодарим Алексея Яковлева и его большую дружную команду помощников за оперативную и качественную работу», - добавила глава округа.
Дополнительно силами дорожной организации и Новоржевского участка РЭС прочистили водоотводные канавы и произвели замену ветхой электроопоры.