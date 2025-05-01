Общество

Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос

67% псковичей планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Соотечественники подчеркивают особое отношение к этому событию: «Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами».

Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди горожан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 60%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 77%.