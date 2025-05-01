Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА

В Псковской области в этом году загорелось сразу два новых Вечных огня. Каждое такое место — символ мужества павших и памяти живых.
Мемориальные комплексы, где горит пламя, станут центром торжеств 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы. На некоторых мемориалах пламя вспыхивает только в дни праздника и траура, такие конструкции называют Огнями памяти, запитаны они от баллонов или подземных резервуаров. Псковская Лента Новостей в канун праздника собрала информацию о местах, где в регионе горит Огонь Победы.