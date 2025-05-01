Общество

Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА

Мемориальные комплексы, где горит пламя, станут центром торжеств 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы. На некоторых мемориалах пламя вспыхивает только в дни праздника и траура, такие конструкции называют Огнями памяти, запитаны они от баллонов или подземных резервуаров. Псковская Лента Новостей в канун праздника собрала информацию о местах, где в регионе горит Огонь Победы.

В Псковской области в этом году загорелось сразу два новых Вечных огня. Каждое такое место — символ мужества павших и памяти живых.

В опросе приняло участие 88 человек

В опросе приняло участие 88 человек

Никакого влияния, поскольку изначально никуда не собирался.

На майских отсутствовал в Псковской области.

Меня погода не пугает. Спокойно провел время, как планировалось.

Провел все выходные, копаясь в огороде.

Да, остался дома, отказавшись от выездов на природу.

Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА

Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир

Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове

Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос

Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове

Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

Улицы Героев. ЛОНГРИД

Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе

Входную группу Братского кладбища отремонтировали в Великих Луках

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» пройдет на ПЛН FM

Пламя памяти героев-локнянцев

Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы

«Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис»

Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы»

За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды

На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник

Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажу в Пскове 9 мая

Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий

Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн

Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей

В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы

Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ

Вечный огонь вспыхнул в Локне

На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты

Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны

Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района

Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО

80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы

Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова

Росстат к 80-летию Победы представил мультимедийный проект «Цифры Победы»

Ветеранам Великой Отечественной войны в Псковской области перечислили выплаты ко Дню Победы

Ретро-фестиваль пройдёт в Пскове 10 мая

Любой желающий может написать «Олимпийский диктант», посвященный 80-летию Победы

Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая

Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая

Знак «Памяти безвинно погибших» установят у псковской деревни Монастырек

Блошиный рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая

Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы

Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ

Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости

Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края

Петербуржцы организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы

В Москве заложили аллею в честь Псковской области — Родины Знамени Победы

Александр Седунов: Угроза фальсификации истории — в замалчивании

Борис Елкин: Празднование 80-летия Победы не закончится 9 мая

Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы

СОБЫТИЕ: Памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН почтили память Михаила Минина

Пресс-конференция с Борисом Елкиным о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

Централизованного салюта на 9 мая не будет — глава Пскова

В Пскове покажут спектакль фестиваля «Классика Победы. Память поколений»

Мероприятия ко Дню Победы провели курсанты для детей в печорском соцучреждении

Новый мурал патриотической направленности появится на Завеличье

Концерты и выставки пройдут в псковском ТЦ Fjord Plaza ко Дню Победы

Борис Елкин: Практика концертов под окнами ветеранов будет продолжена

Александр Борисов: «Диктант Победы» в 2025 году поставил рекорд

В Минцифры рассказали, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля

Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области

Невельский район принял участников военно-патриотического марафона по местам боевой славы

Обновленную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыли в Пскове

Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы

Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО

Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач

Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском»

Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО

«Русские Витязи» вылетели в Идрицу

Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России

Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области

Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи

Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове

Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского

Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы»

Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест

«Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО

80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию

Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области

Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове

Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове

«Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации

Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области

Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля

75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников

Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России

Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»

Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы

«Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве

Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы»

«Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился

Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны

«Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля

Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву

СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово

Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле

Огненное сердце Ершово

Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово

Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая

Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове

«Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН

Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках

Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда

Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы

В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто»

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля

Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН

Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской

Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений

К 80-летию поселка Крипецкое

Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая

Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы

Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать

Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор

В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»

Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове

Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате

Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая

Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю

Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой

Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова

Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук»

Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны

Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии

Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове

Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей

В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти»

Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы

Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках

«Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы»

К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий

В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк»

Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы

В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы

Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию

Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук

Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент

Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове

В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны

Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города

Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам

В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы

«Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней

Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы

Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках

231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе

Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности

На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня

Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы

Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове

Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта

Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале

Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году

Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово

Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района

«Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО

Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами

Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы

Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО

Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей

Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы

Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове

Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов

Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой

Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы

Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи

Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО

Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти

Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе

Открыта регистрация на псковский Бал Победы

Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы

Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь

Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы

В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы»

Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы

Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали

Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность

В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы

Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану

«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы

Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы

Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове

СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске

Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость»

Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске

Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой

Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе

Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк

Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке

Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда

СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой

Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области

Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках

В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы

Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы

Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках

Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана

Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении