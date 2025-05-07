Общество

Зарплата псковских кондитеров и пекарей за год выросла на 5 тысяч рублей

Зарплата псковских кондитеров и пекарей за год выросла на 5 тысяч рублей, но все еще остаётся ниже средней по РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Эксперты проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросли зарплаты у одной из самых востребованных профессий в регионе – у пекарей и кондитеров за последний год.

С января по апрель российский рынок труда наполнился более чем 66,7 тысячи вакансий для пекарей и кондитеров. При этом медианная зарплата российского пекаря достигла 64 тысяч рублей, что на 13,3 тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом пекари и кондитеры Псковской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня: их средняя зарплата за год выросла на 5 тысяч рублей до 44,3 тысячи. А вот спрос на пекарей в регионе вырос уже на 14%, что говорит о достаточно выраженной потребности в этих специалистах.

Между тем самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тысяч, на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тысяч рублей.

Наиболее востребованы пекари и кондитеры у работодателей из розничной торговли. На компании из этой отрасли приходится более 20 тысяч вакансий или 41% от всего спроса на кондитеров по стране с начала года. Вторыми по спросу на пекарей оказались рестораны и кафе – работодатели из HoReСa разместили еще более 17 тысяч вакансий, а это треть от всего объёма по РФ. Также пекарей и кондитеров для работы на своих площадках ищут девелоперы, ЖКХ-компании, медицинские учреждения, компании-перевозчики и др.