Общество

До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 9 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 мая, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов, днем столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что потепление в Псковской области ожидается после 15 мая.