Общество

Александр Котов: В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«9 Мая – знаковая дата в истории нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне стала событием, определившим не только исход военного противостояния, но и глобальный вектор развития российского государства на десятилетия вперёд», - отметил он.

Председатель подчеркнул, что данный праздник имеет сакральное значение для представителей различных возрастных групп. В День Победы российское общество особенно остро осознает свою историческую и культурную общность. Всех граждан объединяет чувство гордости за ратный подвиг предков, глубокое уважение к памяти миллионов погибших, а также приверженность к национальным историческим ценностям, принципам справедливости и правды.

«Эта связь поколений не прервётся никогда. Наш долг и душевная потребность чтить память об отважных героях, отстоявших свободу и независимость родной земли во имя будущего потомков и великой России! В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Великой Победы и твёрдо верим, что Победа всегда будет за нами. Мирного неба над нашей любимой страной, счастья и благополучия! С праздником! С Днём Победы!» - добавил спикер регионального парламента.