Общество

Юрист рассказал о правах выпускников при сдаче ЕГЭ

Выпускники, сдающие единый госэкзамен, пользуются рядом прав, о которых важно знать им самим и их родителям, рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

Прежде всего, ученику должно быть обеспечено отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Все необходимые материалы распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати, пишет «Прайм».

В ходе экзамена разрешены гигиенические перерывы, можно выходить из кабинета, но с сопровождающим, материалы экзамена при этом остаются на рабочем месте. Если ученику стало плохо, он может обратиться к врачу и покинуть экзамен, подписав протокол.

Если ученик считает, что его права нарушены, можно подать апелляцию в день проведения экзамена. Результаты ЕГЭ становятся известны в течение недели, при несогласии их тоже можно обжаловать. Пересдача возможна в текущем или следующем году.