Общество

Эксперт рассказал о суевериях виноделов

Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо».

«Да, мы очень суеверные люди!» — ответил Антон Катаржин.

По его словам, в целом решение, когда собирать виноград, принимается на основе физико-химического анализа, проводимого практически каждый день в лабораториях в сезон сбора, пишет РИА Новости.

«Виноделие — непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино — живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания», — сказал Катаржин.

Как отметил винодел, необходимо определить не только в какой месяц, но даже в какой день следует начинать собирать виноград. Скорректировать сроки можно максимум на два-три дня, перенос старта на другое время критичен.