Общество

В Минкультуры положительно оценили идею изучения истории кино в школах

Идея преподавания истории кино в школах не только интересная, но и нужная. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко отметил, что российскому кинематографу есть чем гордиться.

«Конечно же, преподавание истории кино в школах, мне кажется, помимо того, что это нужно, это еще очень интересно. И у российского кинематографа есть чем гордиться. Это наша замечательная старая советская классика, это новое кино, это патриотическое кино. Но мне кажется, что сегодня мы наблюдаем рассвет российского кино и самое время для того, чтобы делать очень важные и нужные шаги для развития отечественного кинематографа», - сказал Давиденко.

В марте народный артист РФ Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил президенту РФ Владимиру Путину включить кинематограф в школьную программу. По словам режиссера, это «очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию» молодежи. Позднее в интервью Шахназаров уточнил, что вводить изучение кинематографа в школьную программу можно со второго класса, пишет ТАСС.