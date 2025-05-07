Общество

Сын основателя группы «На-На» женился в десятый раз

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова женился в десятый раз. Об этом он рассказал в ходе программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Избранницей Бари Алибасова-младшего стала чемпионка России по шахматам Арина. Отмечается, что возлюбленная пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Пара сблизилась во время игры в шахматы. «Я сначала ей предложил: давай ребенка сделаем, а потом посмотрим, женимся или нет. Это очень важно», — заявил Алибасов-младший.

На это девушка ответила, что все было «немножечко не так». «Ты не говорил, что не важно, поженимся мы или нет. Ты говорил: "Я на тебе женюсь". Если бы ты так сказал, ребенка бы не было», — добавила она.

Уточняется, что сын продюсера сделал предложение будущей жене, когда она находилась на седьмом месяце беременности. Позже у пары родилась общая дочь, пишет Lenta.ru.