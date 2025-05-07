Общество

Умерла актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

Актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет, говорится на ее официальном сайте.

«11.05.2025 — невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас... Теперь это спектакль и ее памяти», — говорится в тексте.

Отмечается, что 22 июня 2025 года в музее-театре «Булгаковский дом» покажут постановку «Вдовий пароход» по одноименной пьесе Ирины Грековой, над сценарием которой работала артистка.

Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 в Москве. С 1993 года она играла в Театре им. Моссовета. Моховая также работала на радио «Книга» и «Вера», озвучивала мультфильмы иучаствовала в дубляже кинокартин. Она играла в сериалах «Обручальное кольцо», «Следаки» и «Свидетели», пишет РИА Новости.