Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Огненное сердце Ершово
Псковская область 80-летие Победы
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
«Динопарк» Открылся в Пскове
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Места силы Псковской области
День В деревне
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Профсоюзный Первомай
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 13.05.2025 20:000 Детский фонд установил контейнеры для сбора вещей в торговых центрах Пскова 13.05.2025 19:400 Голикова не поддержала идею снизить страховые взносы за сотрудников с инвалидностью 13.05.2025 19:202 Временно приостановлено производство минеральной воды «Хиловская» 13.05.2025 19:000 Фотофакт: Стадо лосей заметили у Fjord Plaza в Пскове 13.05.2025 18:180 Псковичка заняла второе место в конкурсе «Вместе против коррупции!»
 
 
 
Самое популярное 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 09.05.2025 12:531 Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 11.05.2025 09:204 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 11.05.2025 18:262 Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Голикова не поддержала идею снизить страховые взносы за сотрудников с инвалидностью

13.05.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не поддержала инициативу снизить страховые взносы за сотрудников, которые имеют ограничения по здоровью, пояснив, что за счет страховых взносов формируются пенсионные права россиян.

«Сейчас нет необходимости принимать решение о снижении страховых взносов даже на время, потому что, напомню, что в системе обязательного социального страхования у нас все-таки установлено правило, что из тех взносов, которые уплачиваются работодателями, формируются пенсионные права граждан, в том числе тех людей, которых мы хотим устроить на работу, которые имеют сегодня ограничения по здоровью. Поэтому я предложение коллег относительно снижения страховых взносов даже в пилотном режиме не разделяю на сегодняшний день, потому что это источник формирования пенсионных прав», - сказала она на встрече президента РФ Владимира Путина с членами «Деловой России».

Вице-премьер отметила, что в случае снижения страховых взносов «подобного рода снижение» должен компенсировать федеральный бюджет. «Но в прошлом году было принято иное решение по поводу компенсации, сегодня эти расходы возложены на социальный фонд и, строго говоря, это означает, что мы должны пониженные тарифы субсидировать теми же социальными расходами, то есть это, по сути, скрытое субсидирование торговли», - пояснила она.

Все что касается образования, переобучения, субсидирования рабочих мест и трудоустройства, - эти все меры в РФ предусмотрены, подчеркнула Голикова, пишет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 81 человек
13.05.2025, 20:000 Детский фонд установил контейнеры для сбора вещей в торговых центрах Пскова 13.05.2025, 19:400 Голикова не поддержала идею снизить страховые взносы за сотрудников с инвалидностью 13.05.2025, 19:202 Временно приостановлено производство минеральной воды «Хиловская» 13.05.2025, 19:020 По факту гибели псаломщицы на острове имени Белова проводится проверка
13.05.2025, 19:000 Фотофакт: Стадо лосей заметили у Fjord Plaza в Пскове 13.05.2025, 18:400 Убийцу пса Мухтара в Гдове могут приговорить к принудительному лечению 13.05.2025, 18:300 «Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа. ВИДЕО 13.05.2025, 18:180 Псковичка заняла второе место в конкурсе «Вместе против коррупции!»
13.05.2025, 18:020 «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова? ВИДЕО 13.05.2025, 18:010 Lada и Skoda столкнулись на улице Труда в Пскове 13.05.2025, 17:570 Светлана Мельникова: На фестивале «Интермузей» заявлены актуальные проблемы культурного пространства РФ  13.05.2025, 17:520 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове
13.05.2025, 17:490 Островичка заплатила более 100 тысяч рублей за отказ забрать машину со штрафстоянки 13.05.2025, 17:460 Студенты псковского колледжа прошли практику на заводе «Титан-Полимер» 13.05.2025, 17:310 «Гайд-парк»: Антон Минаков об актуальных вызовах и планах ЛДПР. ВИДЕО 13.05.2025, 17:300 Выставка работ народных художественных ремёсел Витебской области открылась в Пскове
13.05.2025, 17:280 Регистрация на международный фестиваль «Интермузей-2025» открыта до 24 мая 13.05.2025, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 мая 13.05.2025, 17:170 Грозы надвигаются на Псковскую область 13.05.2025, 17:130 «Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа
13.05.2025, 17:120 Антон Минаков: Мы сможем достаточно ярко отпраздновать 80-летие Владимира Жириновского 13.05.2025, 17:070 Псковский предприниматель попал в топ-200 лучших молодых промышленников РФ 13.05.2025, 17:020 Администрация Пскова напомнила горожанам адреса официальных страниц в соцсетях 13.05.2025, 17:000 В трех многоквартирных домах в Великих Луках капитально отремонтировали фасады
13.05.2025, 16:470 Островская межрайонная больница запустила медицинский автобус для филиалов 13.05.2025, 16:400 В Изборске опубликовали программу традиционной «Ночи музеев» 13.05.2025, 16:270 Бал Победы в Пскове переносится на 20 мая 13.05.2025, 16:190 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 мая
13.05.2025, 16:120 Госдума приняла законопроект о локализации машин такси 13.05.2025, 16:110 На великолучанку составили протокол за отказ предоставить машину для ареста  13.05.2025, 16:090 Газовики напомнили псковичам о запрете заклеивать вентиляционные отверстия  13.05.2025, 16:000 Всему голова
13.05.2025, 15:490 Псаломщица храма Петра и Павла погибла при пожаре на острове имени Белова 13.05.2025, 15:390 Сотрудники УФСИН по Псковской области прослушали патриотические лекции 13.05.2025, 15:370 Псковичей приглашают посмотреть на фрески Спасо-Преображенского собора в ясную погоду 13.05.2025, 15:120 Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года
13.05.2025, 15:000 В России приняли закон о расширении механизма внесудебного банкротства на участников СВО 13.05.2025, 14:470 Краеведческая прогулка «Май на Сокольнице» состоится в Пскове 13.05.2025, 14:350 ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений через «Госуслуги» 13.05.2025, 14:230 Андрей Ульянов: Принято решение об удалении «Магеллана» из схемы размещения НТО
13.05.2025, 14:190 Псковский боксер стал победителем на соревнованиях в Витебске 13.05.2025, 14:180 Сирены будут звучать в Псковской области 14 мая 13.05.2025, 14:150 Антон Минаков: У ЛДПР нет никаких особых договоренностей с партией власти 13.05.2025, 14:110 Директор псковского стадиона присоединится к краеведческой прогулке
13.05.2025, 14:050 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» проводят в Псковской области 13.05.2025, 13:590 Андрей Михайлов: На работу управляющих компаний жалуются довольно часто 13.05.2025, 13:560 Росгвардейцы задержали псковича за хищение пива и чипсов 13.05.2025, 13:551 У фонтана на Четырёх углах в Пскове может появиться фудтрак
13.05.2025, 13:540 Антон Минаков: Все кандидаты от ЛДПР на муниципальных выборах — местные жители 13.05.2025, 13:510 Трое мужчин наказаны за организацию незаконного пребывания иностранцев в Печорах 13.05.2025, 13:500 Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Псковской области 13.05.2025, 13:470 Псковичка принимает участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон»
13.05.2025, 13:450 С 2023 года в Пскове демонтировано около 60 нестационарных торговых объектов 13.05.2025, 13:420 Мастер-класс с участием звёзд женского баскетбола пройдёт в Великих Луках 13.05.2025, 13:390 Злоумышленники обманули жителей Псковской области, пообещав денежный приз 13.05.2025, 13:380 Демонтаж ларьков на остановках продолжают в Пскове
13.05.2025, 13:340 «Дневной дозор»: Помогут ли штрафы вернуть врачей в госполиклиники? 13.05.2025, 13:300 Единственному живущему в Островском районе ветерану Великой Отечественной войны вручили ленту почетного гражданина 13.05.2025, 13:240 К открытию выставки «Философия кисти и мысли» готовятся в Великих Луках 13.05.2025, 13:210 В Пскове насчитывается свыше 350 ларьков
13.05.2025, 13:180 Стал известен возможный кандидат в депутаты Псковской городской Думы от ЛДПР 13.05.2025, 13:140 Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев до 2030 года 13.05.2025, 13:090 Решение завершить отопительный сезон в Великих Луках принимали в соответствии с законом и нормами — администрация  13.05.2025, 13:060 Результаты пересдач ЕГЭ будут готовы не позднее 15 июля
13.05.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова? 13.05.2025, 12:560 Почти 100 клещей исследовали в псковской инфекционке за прошедшую неделю 13.05.2025, 12:530 Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии 13.05.2025, 12:500 Пасхальный спортивный фестиваль: культурно, весело и очень спортивно
13.05.2025, 12:380 Более 40 случаев кишечной инфекции зафиксировали в Псковской области за неделю 13.05.2025, 12:270 Региональный этап игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках 13.05.2025, 12:230 Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны 13.05.2025, 12:180 Опубликована программа ночной акции в филиалах псковского музея
13.05.2025, 12:050 Свыше 20 пациентов с ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю 13.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 13.05.2025, 11:480 На послепраздничную пробежку приглашают псковичей 13 мая 13.05.2025, 11:420 39% псковичей определились с профессией еще до выпуска из школы – опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru