Общество

Голикова не поддержала идею снизить страховые взносы за сотрудников с инвалидностью

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не поддержала инициативу снизить страховые взносы за сотрудников, которые имеют ограничения по здоровью, пояснив, что за счет страховых взносов формируются пенсионные права россиян.

«Сейчас нет необходимости принимать решение о снижении страховых взносов даже на время, потому что, напомню, что в системе обязательного социального страхования у нас все-таки установлено правило, что из тех взносов, которые уплачиваются работодателями, формируются пенсионные права граждан, в том числе тех людей, которых мы хотим устроить на работу, которые имеют сегодня ограничения по здоровью. Поэтому я предложение коллег относительно снижения страховых взносов даже в пилотном режиме не разделяю на сегодняшний день, потому что это источник формирования пенсионных прав», - сказала она на встрече президента РФ Владимира Путина с членами «Деловой России».

Вице-премьер отметила, что в случае снижения страховых взносов «подобного рода снижение» должен компенсировать федеральный бюджет. «Но в прошлом году было принято иное решение по поводу компенсации, сегодня эти расходы возложены на социальный фонд и, строго говоря, это означает, что мы должны пониженные тарифы субсидировать теми же социальными расходами, то есть это, по сути, скрытое субсидирование торговли», - пояснила она.

Все что касается образования, переобучения, субсидирования рабочих мест и трудоустройства, - эти все меры в РФ предусмотрены, подчеркнула Голикова, пишет ТАСС.