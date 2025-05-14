Общество

Минздрав намерен снизить смертность от гепатита C в РФ к концу 2030 года на 20%

Реализация федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» должна снизить заболеваемость гепатитом C в РФ на 15% и смертность от него на 20%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«К концу 2030 года мы ставим цель на 15% снизить заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С и смертность от него на 20%, что обеспечит сохранение более чем 90 тыс. жизней», - сообщил Мурашко.

Министр отметил, что мероприятия федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» позволят обеспечить потребность в лекарственных препаратах более 330 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. «В 2025 году на реализацию федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» предусмотрено 5,03 млрд рублей, из них 4,5 млрд рублей пойдут на поддержку регионов», - добавил он.

По его словам, в 2024 году количество пациентов с хроническим гепатитом С, получивших противовирусную терапию, выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом. При этом объем финансирования оказания медицинской помощи в дневном стационаре этой категории пациентов в рамках ОМС в 2025 году вырос в два раза относительно 2024 года и составит более 11 млрд рублей.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и увеличения числа пациентов, получающих противовирусную терапию, реализуется пилотный проект по совместным закупкам лекарственных препаратов, что уже дает дополнительную экономию не менее 10% по всем закупаемым международным непатентованным наименованиям, пишет ТАСС.

«Для учета пациентов с вирусными гепатитами, отслеживания лекарственного обеспечения пациентов с гепатитом С, получения первичных данных из медицинских организаций, в том числе для расчета потребности в лекарственных препаратах, создан Федеральный регистр лиц с вирусными гепатитами, который начал функционировать в конце 2024 года», - отметил министр.