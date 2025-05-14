Общество

Миграционная активность возросла на российско-белорусской границе в Псковской области

Миграционная активность возросла на российско-белорусской границе в Псковской области после вступления в силу соглашения между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании виз, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области.

Михаил Ведерников указал на возросшую миграционную активность в регионе. Число пересекающих границу пассажиров значительно увеличилось, причем значительная доля потока приходится на лиц, обладающих двойным гражданством — российским и украинским.

«В этих условиях сформировались новые вызовы для обеспечения безопасности. В данных условиях необходима консолидация совместных усилий для эффективного противодействия угрозам безопасности. И подготовленные по данному вопросу предложения включены в проект протокола, поэтому прошу вас с ними в течение совещания ознакомиться», - отметил губернатор.

Второй и третий пункты повестки касались мониторинга исполнения национальных проектов и оценки эффективности госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» за прошлый год. Планируется внести дополнительные меры в действующую государственную программу.

Совещание проходило в рабочем режиме, ориентированном на повышение оперативной реакции ведомств и эффективную профилактику правонарушений.