Миграционная активность возросла на российско-белорусской границе в Псковской области после вступления в силу соглашения между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании виз, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области.
Михаил Ведерников указал на возросшую миграционную активность в регионе. Число пересекающих границу пассажиров значительно увеличилось, причем значительная доля потока приходится на лиц, обладающих двойным гражданством — российским и украинским.
Второй и третий пункты повестки касались мониторинга исполнения национальных проектов и оценки эффективности госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» за прошлый год. Планируется внести дополнительные меры в действующую государственную программу.
Совещание проходило в рабочем режиме, ориентированном на повышение оперативной реакции ведомств и эффективную профилактику правонарушений.