Общество

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юрпомощи для беженцев и переселенцев

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили в том числе вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Виктория Абрамченко. Поправками предлагается дополнить закон «О бесплатной юридической помощи в РФ». В частности, право на получение всех видов бесплатной юрпомощи предлагается предоставить лицам, признанным вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующим о получении таких статусов, а также получившим временное убежище на территории РФ. Речь идет о случаях, когда такие лица обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ.

Кроме того, согласно документу, адвокаты и юридические бюро, участвующие в госсистеме бесплатной юрпомощи, будут консультировать и составлять документы для таких граждан в том числе и по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Корреспондирующие изменения также предлагается внести в закон «О беженцах».

Как указывают депутаты в пояснительной записке, в связи в проведением спецоперации, а также введением военного положение на территориях Донбасса и Новороссии, увеличивается численность граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших место постоянного жительства и прибывающих в Россию или эвакуированных на территорию другого региона РФ.