Общество

Конкурс продавцов запустила сеть магазинов «Молочные продукты Пушкиногорья»

Конкурс на звание лучшего продавца запустила сеть магазинов «Молочные продукты Пушкиногорья» от АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», сообщается в группе торговой сети в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы начинаем голосование за тех, кто с душой и заботой представляет "Молочные продукты Пушкиногорья" в наших магазинах. Продавцы – это не просто лица за прилавком, это настоящие профессионалы, которые делают ваш выбор лёгким и приятным. Без поддержки постоянных покупателей нам просто не обойтись! Ваши отзывы и предпочтения помогут нам выбрать того, кто в этом году особенно выделился своим вниманием к каждому покупателю», - отметили организаторы.

Для голосования необходимо узнать имя продавца, магазин, в котором он работает, и проголосовать через приложение, нажав кнопку с его данными по ссылке. Голосование доступно для подписчиков группы.

«Давайте вместе отметим тех, кто делает наш день немного лучше и вкуснее!» - добавили организаторы.