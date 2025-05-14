День климата празднуют во всем мире 15 мая

Международный день климата отмечают. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.
Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете — всё это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.
Только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились, а практически каждый год ставит новые температурные рекорды.
Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу, пишет calend.ru.
К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году — на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира (включая Россию и страны бывшего СССР) подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием.
В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей в Киото (Япония), в дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол – международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом.
Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 государств — подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа.
Для достижения общих целей сохранения климата на планете важен вклад каждого государства. В Российской Федерации действует комплекс мер на национальном уровне, определяющих вклад страны в глобальное сокращение выбросов. Федеральные органы исполнительной власти и организации на постоянной основе реализуют мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов, лесовосстановление, проводят фундаментальные научные исследования в области изменения климата.
Основой государственного регулирования в данной сфере является Климатическая доктрина России, утвержденная в 2009 году, которая устанавливает основные задачи политики в области климата. Важнейшая из них — разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по адаптации отраслей экономики к изменениям климата и смягчению антропогенного воздействия на климат.