Общество

Участие подозреваемых и осужденных в судах предложили перевести в онлайн

Счетная палата рекомендовала оснастить все колонии и СИЗО системами видеоконференцсвязи, следует из отчета ведомства.

Это позволит сэкономить до 95% средств на конвоирования подозреваемых и осужденных.

Кроме того, как говорится в документе, судебная система пока не в полной мере интегрирована в процессы цифровой трансформации государственного управления. Несмотря на отдельные примеры использования информационных технологий в работе судов, единое цифровое пространство в этой сфере пока не сформировано, пишут «Известия».

Как показывают результаты анализа, цифровизация судебной системе жизненно необходима – количество дел, поступающих на рассмотрение органов судебной власти, ежегодно увеличивается. С 2018 по 2023 год рост составил 23%.