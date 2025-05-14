Общество

Лишь 23% жителей Псковской области действительно любят свою работу — опрос

Аналитики hh.ru провели опрос среди трудящихся и выяснили, нравится ли людям их работа и готовы ли люди трудиться на нелюбимой работе. Результаты опроса показали, что действительно любят свою работу лишь 23% жителей Псковской области.

Опрос hh.ru показал, что средняя оценка по 5-балльной шкале, которую жители Псковской области ставили своей работе по показателю «нравится/люблю» или «не нравится/не люблю», это 3,4 балла. По сравнению с показателями аналогичного опроса прошлого года местные респонденты стали чуть лучше оценивать свою работу (в 2024 году средняя оценка была 2.8 балла из 5).

За год в регионе существенно выросла доля тех, кто ставил своей работе «пятёрку», то есть, действительно любит то, чем занимается - с 10% в 2024 до 23% в 2025 году. Но при этом выросла и доля тех, у кого отношение к работе «на троечку», с 28% до 34%.

В разрезе возраста больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%. В свою очередь среди молодежи преобладает средняя оценка (39% поставивших 3 балла из 5).

Между тем оставаться и трудиться на нелюбимой работе, судя по опросу hh.ru, готовы сразу 52% респондентов, но при условии хорошего заработка. Чаще других так отвечали представители рабочих профессий (сразу 55%), а также транспортники (53%).

Еще 21% останутся на нелюбимом месте, если у них не будет выбора. Больше всего таких ответов давали респонденты из сферы образования (39%) и медицины (27%).

Каждый пятый респондент также заявил, что не станет увольняться, если на работе будет хороший коллектив. 14% будут терпеть нелюбимую работу, если впереди будут перспективы карьерного роста, а 13% - если будет удаленка или гибридный график. 8% не будут уходить с нелюбимой работы, если будет хороший соцпакет. И лишь 20% местных респондентов не будут ни при каких обстоятельствах оставаться на нелюбимой работе.