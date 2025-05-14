Общество

60% псковичей считают высшее образование престижным – опрос

6 из 10 псковичей (60%) полагают, что иметь высшее образование — престижно. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин (69% против 52% соответственно). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чем старше псковичи, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 68% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (52%.) Те, чей доход более 100 тысяч рублей, считают, что высшее образование престижно, чаще горожан, зарабатывающих меньше (69%). Но больше всего сторонников этой точки зрения — среди обладателей дипломов вузов (71% против 40% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

6 из 10 участников опроса видят «хорошее образование» в формировании профессиональных компетенций, 30% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 8% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.