Общество

Умер разработчик первой водородной бомбы Ричард Гарвин

Американский физик и специалист по ядерным вооружениям Ричард Гарвин, создавший конструкцию первой водородной бомбы, умер в США в возрасте 97 лет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сына ученого.

По данным издания, Гарвин умер 13 мая в своем доме в небольшом городе Скарсдейл в штате Нью-Йорк.

Как отмечает NYT, вклад ученого в создание бомбы долгое время оставался в тени. При этом именно Гарвину руководитель проекта Эдвард Теллер поручил разработать и подготовить конкретное инженерное воплощение своих теоретических наработок, созданных совместно с математиком Станиславом Уламом. Также ученый был разработчиком одних из первых в мире спутников-шпионов, занимался созданием разведывательных систем для Пентагона, а кроме того, внес значительный вклад в развитие компьютерных технологий, работая в американской корпорации IBM.

Первые в мире успешные испытания водородной бомбы прошли 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок, проект получил кодовое название Иви Майк. Разработка американской водородной бомбы велась параллельно с советской. Испытания первой в СССР водородной бомбы РДС-6с, разработанной учеными под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона, прошли 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне, пишет ТАСС.