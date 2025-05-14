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Общество

В ГД предлагают продавать самогонные аппараты в спецмагазинах и по лицензии

15.05.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы в ближайшее время займутся разработкой мер, ограничивающих производство «самопального алкоголя», в том числе предлагается продавать самогонные аппараты только в спецмагазинах и по лицензии, как оружие. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

«Статистика говорит, что в Бурятии снизилось количество потребляемого алкоголя. Стали ли там меньше пить? Нет, там стали больше гнать [самогон]. Поэтому в ближайшее время мы поработаем над этой проблемой - ограничением производства самопального алкоголя», - сказал Леонов на пленарной сессии Всероссийского форума в сфере алкогольной политики, формирования культуры трезвости и здорового образа жизни, который проходит в ОП.

По словам депутата, в частности, предлагается ограничить продажу оборудования, которое используется для производства алкогольных напитков. «Пивоваренные и аппараты для самогоноварения должны продаваться только по лицензиям, они должны быть убраны с маркетплейсов, должны быть убраны с общедоступных торговых точек и должны быть переведены в специализированные магазины, как оружие», - сказал Леонов.

По его словам, лицензия может выдаваться на региональном уровне. «Есть лицензия - можешь купить аппарат. Регион такие образом может регулировать как стоимость оборудования, так и количество выдаваемых лицензий», - сказал Леонов.

Вместе с тем он признал, что от производства вина и браги эта мера не спасет. Поэтому, считает депутат, надо вести антиалкогольную пропаганду на федеральном уровне, пишет ТАСС

«Должна быть пропаганда стыда пьянства. Должно быть стыдно пьянствовать, напиваться. Это уже не региональный уровень, а федеральный. Пропаганда обязательно должна присутствовать, в этом огромную помощь нам могут оказать все конфессии, представленные в России», - сказал Леонов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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