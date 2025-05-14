Общество

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность - сейчас внесудебная блокировка такой информации происходит в течение трех дней, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

«Сейчас у нас вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность является той категорией информации, доступ к которой ограничивается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является Росмолодежь», - сказал Ижко во время выступления на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Это внесудебная блокировка, она достаточно быстрая, то есть в соответствии со сроками ограничение доступа информации происходит в срок, не превышающий трех дней, а то и быстрее. С начала введения этого основания для ограничения доступа нами заблокировано более 108 тысяч материалов», - заявил он.

Ижко отметил, что подобный механизм блокировки показывает свою эффективность: несмотря на то, что появляется достаточное количество материалов, Роскомнадзор и Росмолодежь их выявляют и принимают меры по ограничению. РКН видит перед собой задачу сократить «жизненный цикл» такого противоправного контента - сейчас среднее время для поиска и блокировки составляет 24-26 часов.

Некоторые материалы, объяснил Ижко, требуют экспертного исследования - то есть перед тем, как ограничить доступ к ним, необходимо сформулировать основания.

Комментируя блокировку информации, противоречащей традиционным ценностям, Ижко отметил, что это будет возможно после определения терминологии и критериев для таких материалов, пишет РИА Новости.

«Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики - это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, ... к этой информации ограничивается доступ, работа ведется», - добавил представитель РКН.

* Пропаганда движения запрещена в России

** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское