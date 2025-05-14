Общество

Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Псковской области выросли на четверть за год

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали сферу строительства и недвижимости и выяснили, в каких регионах наибольший спрос на персонал, как он менялся в Псковской области и какие предлагаются заработные платы.

В первом квартале 2025 года на российском рынке труда работодатели открыли более 356 тысяч вакансий в строительстве и недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос изменился незначительно (-1,5%). Больше всего в кадрах нуждается строительный рынок Москвы – на столицу пришлось 14% от всех вакансий. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Московская область (6%). В Псковской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше тысячи вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 8%.

Заработные платы на российском строительном рынке за год выросли на 9%. Сегодня работодатели предлагают 99 тысяч рублей (медиана). Больше всего строители могут заработать в Ямало-Ненецком АО, где уровень дохода выше среднероссийского и составляет 138,3 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают в Магаданской области (136 тысяч рублей) и Москве (130,9 тысячи рублей).

В Псковской области заработные платы в стройке и недвижимости выросли на 24% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 86,7 тысячи рублей. Примечательно, что зарплаты строителей в регионе этой весной оказались больше, чем медианная зарплата местного жителя, которая достигла 54,5 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты в Псковской области готовы платить геодезистам – 135 тысяч рублей, прорабам и мастерам – 135 тысяч рублей, архитекторам – 125 тысяч, сварщикам – 117,5 тысячи, монтажникам – 100 тысяч рублей. А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у инженеров по охране труда – 54,5 тысячи рублей, инженеров по эксплуатации – 65 тысяч рублей, а также маляров – 65 тысяч рублей.

Предлагаемые заработные платы в Псковской области по специализациям в строительстве, первый квартал 2025 года:

Специализация Предлагаемая ЗП за 1 кв. 2025 (медиана) Геодезист 135 000 ₽ Прораб, мастер СМР 135 000 ₽ Архитектор 125 000 ₽ Руководитель строительного проекта 120 000 ₽ Сварщик 117 500 ₽ Монтажник 100 000 ₽ Инженер ПТО, инженер-сметчик 100 000 ₽ Машинист 92 000 ₽ Электромонтажник 86 000 ₽ Руководитель проектов 85 000 ₽ Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 81 900 ₽ Агент по недвижимости 80 000 ₽ Главный инженер проекта 67 000 ₽ Слесарь, сантехник 67 000 ₽ Разнорабочий 66 500 ₽ Маляр, штукатур 65 000 ₽ Инженер по эксплуатации 65 000 ₽ Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 54 500 ₽

Между тем самым активно застраивающимся округом оказался Центральный ФО – здесь девелоперы создали за последнее время каждое третье рабочее место в строительной отрасли или более 50 тысяч вакансий. На втором месте по доле строительных вакансий – Поволжье, тут местные компании открыли 27,6 тысячи или 17% вакансий, на третьем – Сибирь, здесь местные компании открыли суммарно 14% или более 23 тысяч вакансий за последний месяц. В регионах СЗФО суммарно размещено каждое десятое рабочее место в сфере строительства по стране.

При этом статистика hh.ru показывает, что этой весной сильнее всего у девелоперов вырос спрос на электромонтажников (+88% новых рабочих мест), сварщиков (+38%) и разнорабочих (+14%). Вероятно, что рост именно на эти специальности объясняется началом «горячего» сезона у строителей, когда стартуют открытые работы. По сравнению с прошлым годом есть и сокращение спроса по ряду профессий: так сильнее всего упало число новых вакансий для брокеров по недвижимости (-52%).