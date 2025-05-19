Общество

«Зверьё моё»: Собаки-чебурашки и правила выгула, обязательные для всех

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 22 мая. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. В студии поприсутствовали её подопечные Олаф и Диор.

Гостья рассказала об особенностях жизни с папийонами. Легко ли они поддаются обучению? Как ухаживать за собаками-«бабочками»? Сколько времени занимает помывка, и как часто нужно расчёсывать? Каким болезням подвержены представители данной породы, и как избежать возможных проблем? Какие правила нужно соблюдать собаководам во время выгула своих питомцев, и к каким последствиям может привести безответственное поведение? Об этом и многом другом - в текстовой версии радиопрограммы.

О комфорте и нюансах содержания

- Наталья Александровна, здравствуйте! Представьте нам ваших спутников.

- Это ветеран «папийонского движения» Диор, ему 13 лет, родился в 2011 году. Уже взрослый наш «человек». А это Олаф, рожден в 2018 году. У Диора очень красивое имя - «Кристалл из Сверкающего мира». Плесков Олаф Фрости - это уже псковская собака, а Диор приехал к нам из Смоленска, мы его там покупали.

- Почему решили завести питомцев именно этой породы?

- Конечно же, все начинается с кого? Все начинается с детей. Ребёнок очень просил кошечку или собачку. Мы долго выбирали маленькую собаку, которая будет комфортна для квартиры. Крупных не рассматривали, с ними нужно много заниматься, плюс ограничение по пространству, большим животным в квартире тяжеловато. И однажды наша сотрудница мне говорит: «А посмотрите вот такую собачку». Мы посмотрели на Диора и сказали, что он наш. Это любовь с первого взгляда.

- Последнее время я часто замечаю на улицах папийонов, порода популярна, судя по всему. Расскажите, в чём их особенности, и в каком уходе нуждаются такие питомцы? Перед эфиром вы нам строго-настрого запретили трогать уши, почему?

- Это ручная собака, диванная и очень «человеческая». В принципе, все собаки привязаны к хозяевам, но здесь абсолютная привязанность. Я ухожу, Диор ложится на мои тапочки, и, у меня такое ощущение, что с них не сходит, так и лежит до моего прихода. Вот этот «человек», маленький рыжий (Олаф - прим. ред.), любит всех людей. Стоит на него посмотреть, он бежит сломя голову, очень некорректно становится лапами на людей и требует ласки, чтобы его гладили, гладили и гладили, их можно чесать бесконечно. Особенность породы в том, что они маленькие, но очень крепкие, и по здоровью у нас, к счастью, проблем особых и не было. Есть определенные нюансы: крупные уши, мелкие зубы (а у всех собак с мелкими зубами есть проблемы - очень быстро выпадают), и за ними нужен особый уход. Мы чистим зубы, стрижем когти. Помывка требует довольно много времени. У нас очень хорошие грумеры, но им отдаем крайне редко - перед выставкой или перед каким-то большим событием. Обычно моемся дома: час подготовка, час сама помывка и ещё часа полтора сушка с расчесыванием. Но делаем это довольно редко. У шерсти этих собак есть очень интересное свойство. Диор считает себя обычной дворовой собакой, он не видит грязи, с огромной радостью напропалую чешет и по траве, по всем лужам. Танки грязи не боятся. Домой приходит просто невозможно грязнючий. Но даже если он просто обсохнет, грязь осыпается каким-то образом. Я могу два-три месяца их не мыть. Расчесывать надо, но не очень часто, раз в неделю или две, главное, чтобы колтунов не было. Самое главное в этой породе - уши. Диор уже старенький, седой, и уши облезли, а раньше были огромные, роскошные, на всех выставках это отмечалось. Если смотреть на анфас, должна быть проточина, большие ушки с красивыми очёсами, такие мальчики с бантиками. Мы часто слышим: «Мама, смотри, собаки-чебурашки».

- Ранее в нашей студии побывала псковская заводчица папийонов, она рассказывала, что порода древняя, родом из Франции, там слово «папильон» (или «папийон») означает «бабочка».

- Да, это французская порода, выведенная ещё в Средние века, и это собака знати. Я читала в разных источниках, что это, простите, собаки-«салфетки». Об них вытирали руки. У них очень нежная и мягкая шерсть, рука к ним так и тянется.

- В сети прочитала об ещё одном сходстве с бабочками, помимо ушей: якобы, внутренний мир папийонов довольно хрупок - грубость и психологическое давление со стороны хозяина могут повергнуть животное в глубокую депрессию, вызвать серьезные девиации поведения. Наверное, про любую собаку так можно сказать.

- Да, если вы на неё наругаетесь, конечно же, собака будет сильно переживать. Я могу сказать, что это очень умные собаки. Мы не занимались особо никакой дрессировкой, но есть ощущение, что они понимают человеческую речь. Диор сейчас глуховат, уже почти не слышит, а раньше, когда я ему говорила: «Обойди столб», он обходил столб. Или говорю: «Ты зачем на мою кровать залез? Ну-ка, давай слезай, иди к Диме», - и собака глубоко вздыхала, печально сползала и уходила. Я удивляюсь их уму и сообразительности. Это одни из самых умных собак, на мой взгляд, несмотря на то, что такая маленькая голова.

- В одном из интервью коллегам вы говорили, что иногда не понимаете, собака это или маленький человек, именно так вы называли своих питомцев и сегодня.

- Это маленькие «человеки», которые ждут тебя дома. Этот маленький человек тебя никогда не предаст, он всегда будет рядом. Он от тебя зависит, и с этой своей любовью не отстанет. То есть, пока не уберешь руки, он будет к тебе приставать, чтобы гладили.

- Насчёт ожидания дома, как они переносят одиночество?

- Достаточно спокойно, потому что они привыкли к этому. Я ухожу на работу, и, пока меня нет эти, радостные товарищи прекрасно спят. Иногда ходят, что-то там хозяйничают. Помните мультик «Бобик в гостях у Барбоса»? Вот примерно такая ситуация. Но в основном они спят. Я ухожу, сразу раскладываются по лежанкам, по будочкам и засыпают.

- Тем более, их двое, и если что, есть чем заняться.

- Да, и они не конфликтуют. Но особо вместе так и не играли. Олаф всегда приставал к старшему, но Диор достаточно спокойный товарищ, не реагирует.

О прогулках и ситуации на улицах

- Как ваши питомцы взаимодействуют с другими животными?

- По-разному. Если это кобель, могут даже как-то агрессировать. Но в основном очень добросердечно. Когда Олаф был маленьким, на время своего отъезда я отдавала его на передержку, там он вообще спал с кошкой.

- То есть, такие собаки могут уживаться с кошками?

- Да. Если они растут вместе самого с рождения, абсолютно спокойно друг к другу относятся. Диор к кошкам относится философски. Они существуют сами по себе, и он сам по себе, у него своя жизнь. Олаф, конечно, - хулиганище, дворовых кошек гоняет и птиц тоже.

- Как они ведут себя на улице в целом? Вы сказали, что дрессировкой не занимаетесь, но бытовое послушание явно присутствует. Как вы к этому пришли?

- А не знаю, они очень умные собаки, и сами к этому пришли. Ты говоришь: «Нет, фу, нельзя, веди себя хорошо», - собака слушается. Они всё понимают, ведут себя достаточно адекватно. Мы всегда ходим на поводке, поэтому каких-то особых проблем и конфликтов не возникает. Обычно на нас нападают. Я всегда держу на поводке и очень аккуратно отношусь к посторонним собакам. Если она знакомая, мы общаемся. Если нет, нужно аккуратно, чтобы не было конфликтов, чтобы ни они не пострадали, ни другое животное.

- Здесь, наверное, уместно задать вопрос: как вы оцениваете культуру собаководства в Пскове?

- Очень по-разному, потому что все хозяева разные, и ситуации тоже бывают разными. В основном, встречается очень добросердечное общение, если собачники - то уже товарищи. Чем прекрасны собачники? Даже незнакомые люди могут подойти, поздороваться, обсудить собак. Мы всегда общаемся, разговариваем. Мои два пса, естественно, являются центром притяжения, внимания. Я считаю так: если ты завёл собаку, значит, ты обязан за ней следить, ухаживать и обеспечивать безопасность не только её, но и окружающих от твоего пса. Обязательно нужен поводок, в зависимости от породы намордник. К сожалению, мы сталкивались несколько раз с теми, кто гуляет без всего этого. На моих собак налетела овчарка. Я лягалась ногами, визжала, как не знаю кто, содрала себе всё, упала на эту большую собаку и держала, пока он пытался съесть моих. В это время овчарку пытался догнать хозяин со словами: «Ой, он просто хотел поиграть». Я говорю: «Вы серьезно? Я видела, что собака пыталась сделать», - у нас были покусы. На самом деле, с культурой собаководства достаточно сложно у нас, очень много конфликтов бывает из-за этого. Или, например, бегун, рядом бежит собака без поводка, и она агрессирует, нападает на моих. Мои собаки на поводке. Хозяин других: «А что такого?» Я очень сильно в таких случаях ругаюсь и пытаюсь каким-то образом усмирить. Люди не понимают, агрессируют и не считают себя неправыми. Поэтому я за строжайший закон, в котором будут ограничения по поводку, наморднику и, конечно же, по уборке за собаками. Мы все видим тот ужас, который наступает весной, да в принципе и летом. И в основном это остается от крупных собак. Практически все собачники с маленькими питомцами ходят с пакетиками и убирают. Здесь можно спорить по экологичности, но, на мой взгляд, всё-таки, если ты завёл пса, ты имеешь возможность купить связку пакетиков и убирать за своей собакой, чтобы после тебя дети, взрослые, гости города не наблюдали огромного количества куч, ну просто чудовищных.

- У нас крупная собака, собачники мы начинающие, но пакетиками сразу обзавелись, несмотря на то, что живем в частном секторе на окраине, и гуляем чаще всего в лесу. Я просто понимаю, что сама потом пойду гулять, и видеть вдоль дороги это всё не очень приятно, поэтому лучше убирать за собой. Понятно, если пёс куда-то в поле ускачет, это уже другой вопрос. А в городе - это вообще немыслимо, как так можно себя вести.

- Это ужасно, на самом деле. Давайте посчитаем. Даже маленькая собака делает свои дела два, даже бывает и три раза в день. И если пересчитать на объем собак количество килограммов, кто это будет убирать? И какая природа готова это выдерживать? Все хотят видеть чистый красивый город, но, к сожалению, не участвуют в этом процессе.

О здоровье и ответственности

- Вернёмся к папийонам. Относительно здоровья - есть какие-то «породные» болячки?

- Так как это белые собаки, могут быть подвержены аллергии, поэтому корм обязательно выбирается хороший. С Диором мы как-то ездили в Санкт-Петербург, потому что здесь не могли понять причину, в чём дело, почему собака чешется. Оказалось, все очень просто - необходимо принимать таблетки от блох и клещей, это такой маленький ушной клещ, который нам не виден, и он вызывает аллергию. Такие нюансы, наверное, есть у каждой собаки. Мелкие зубы - это действительно проблема. Они выпадают, очень нежные, и их надо беречь. А больше, на самом деле, и нет ничего проблемного. Тут самое важное - хотя бы раз в год бывать у ветеринара и обязательно делать прививки, комплексную и от бешенства. Обработки от блох, клещей в обязательном порядке. У нас сейчас зеленая трава, и мы не видим, что в ней. Есть разные виды клещей, разные виды блох, поэтому лучше поберечь и собаку, и себя. Мы совсем недавно поймали клеща, похоже, из-за препаратов, которые, к сожалению, не сработали. Вчера съели таблетку, очень надеюсь, что теперь всё будет работать.

- Мы регулярно снимаем клещей с питомца, купили ошейник, надеюсь, сработает.

- Ошейники не работают, проверено на практике. С каплями - надо всегда смотреть, свежие или нет. Мы купили, и вот… Нужно было срочно прокапать, и, к сожалению, капли не сработали. Наверное, была всё-таки просрочка. Раньше мы перорально принимали другой препарат, его на три месяца хватало. Сейчас появился аналогичный, который признан в Российской Федерации, сертифицирован. Его можно купить и в интернете, и в аптеке.

- В преддверии летнего сезона на что ещё нужно обратить внимание собаководом? Знаю, что собак нужно защищать от солнца, чтобы они не перегревались, не было теплового удара.

- Да, самое главное, когда очень жарко, собаку не выпускать на улицу, пусть посидит лучше дома. В жару мы выходим либо совсем рано утром, либо попозже вечером, когда пекла нет. Либо очень коротко гуляем, чтобы они не перегревались. Повторюсь: обязательны обработки - блохи, клещи, ну и, конечно же, глистогонные. В остальном, в принципе, ничего сверхъестественного нет. Любить, беречь и следить. И любить, беречь окружающих. Понимаете, свобода и твоя любовь к животному ограничиваются свободой других людей. Не каждый любит собак, не каждый готов, чтобы она к нему подошла. Поэтому, когда меня спрашивают, можно погладить собачку, я говорю: «Конечно, можно». Но когда, допустим, вижу, что человеку некомфортно, а Олаф «летит» гладиться, я всегда его придерживаю. Не все люди такое любят, и это нормально, это их право.

- Последние годы принимается много законопроектов, связанных с содержанием животных. Один из недавних принят в прошлом году - собака во время выгула обязательно должна быть на поводке, некоторые породы в намордниках. На деле все это не работает, как мы видим. Как вы считаете, почему? Есть способ исправить ситуацию?

- Это личная ответственность каждого человека, личное воспитание и личная совесть. Я надеюсь, это будет через какое-то время работать, важна пропаганда. К каждому собачнику не приставить полицейского, чиновника или ещё кого-то, кто будет за ним наблюдать. Штрафы тоже должны выписывать уполномоченные на то органы, и всех к ответственности привлечь не получится. И ещё, в части соблюдения законов, я бы вообще ввела налог на собак. Какой бы сейчас ни посчитали непопулярной эту меру, она нужна. Так или иначе ведется уборка, есть отходы от собак, это естественный процесс. И те же городские службы не готовы, не справляются. И если ты завёл собаку, ты заплатил за неё деньги, либо забрал её из приюта, будь готов нести ответственность. Почему появляются приюты? Из-за безответственного отношения людей. Нужно ужесточить меры по содержанию собак, усилить контроль за разведением, стерилизацией бездомных. В Пскове работают две прекраснейшие организации, они молодцы, всё это делают, но тоже не справляются со всем объёмом безответственного отношения к животным. Мы бесконечно спасаем маленьких щенков, маленьких котят, а это исключительно безответственность людей. Если ты взял животное, это твоя личная забота и беспокойство за каждый день этого существа, оно полностью от тебя зависит.

- Будем надеяться, что когда-нибудь мы придем к этому идеальному будущему, когда все будут ответственны за своих питомцев.

- Да, и намордник и поводок – это обязательные атрибуты для крупных собак. Не каждый собаковладелец просто справится физически с питомцем. Если крупный пес невоспитанный, если он не прошел спецподготовку, трудно удержать будет. Берегите окружающих, проявляйте уважение. Именно с этого надо начинать, с себя.

- Наталья Александровна, благодарим за интересную беседу, надеюсь, ваши рекомендации будут услышаны.

- Спасибо большое, Ульяна, что пригласили, нам очень приятно. Мы вам тут немножко беспорядка навели, зато была этакая собакотерапия.