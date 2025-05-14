Общество

Значение дружбы и командной работы обсудили в псковском СИЗО-1

Значение дружбы и командной работы в достижении целей обсудили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Очередное занятие в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 было посвящено теме «Жизнь в движении». Цель урока – развитие активной жизненной позиции, участие в общественных инициативах, стремление к развитию и созиданию вместе с друзьями и единомышленниками.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся посмотрели тематические видео, обсудили слайды презентации, отмечая интересные моменты и понравившиеся сюжеты. Каждый поделился своим понимание того, в чем заключается движение к поставленным целям, как можно проявлять активность в спорте, волонтерстве и других сферах, рассказали о своих добрых поступках. Завершился урок выполнением практического интерактивного задания, где обучающиеся работали в команде. Они пришли к выводу, что совместная деятельность, уважение мнения другого человека позволяют выполнять поставленные задачи на высоком уровне.