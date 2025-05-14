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Общество

Значение дружбы и командной работы обсудили в псковском СИЗО-1

16.05.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Значение дружбы и командной работы в достижении целей обсудили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото: УФСИН России по Псковской области

Очередное занятие в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 было посвящено теме «Жизнь в движении». Цель урока – развитие активной жизненной позиции, участие в общественных инициативах, стремление к развитию и созиданию вместе с друзьями и единомышленниками. 

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся посмотрели тематические видео, обсудили слайды презентации, отмечая интересные моменты и понравившиеся сюжеты. Каждый поделился своим понимание того, в чем заключается движение к поставленным целям, как можно проявлять активность в спорте, волонтерстве и других сферах, рассказали о своих добрых поступках. Завершился урок выполнением практического интерактивного задания, где обучающиеся работали в команде. Они пришли к выводу, что совместная деятельность, уважение мнения другого человека позволяют выполнять поставленные задачи на высоком уровне. 

«Мы не раз слышали выражение: "Движение – это жизнь, а жизнь – это движение". Оно несет в себе важные смысловые значения с точки зрения духовного, физического развития. Человек живет полноценной жизнью только когда стремится к личностному росту, обучается новому и преодолевает трудности. И то, что мы имеем в жизни, – это результат нашего действия, движения вперед или бездействия», - отметила педагог. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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