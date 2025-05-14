Общество

Супруга псковского военного: Наша «вторая семья» — Родина и сослуживцы

Когда ты становишься супругой военнослужащего, ты начинаешь любить «вторую семью» — Родину, заявила супруга военнослужащего Елена Горячева в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Супруг Елены Горячевой несёт службу с 18 лет, сейчас — в 76-й дивизии ВДВ. Семья зародилась почти 6 лет назад, родились уже двое детей.

«На самом деле ты выбираешь не военного, ты выбираешь человека», - говорит Елена Горячёва.

Несмотря на профессию супруга для Елены стало шоком, когда его отправили на фронт.

«Я понимала, что он может куда-то уехать. Я мысленно была к этому готова, но морально — нет», - рассказала гостья студии.

По словам Елены Горячевой, когда ты становишься женой военного, ты начинаешь любить «вторую семью», то есть Родину. И сослуживцы и их друзья — это тоже «вторая семья», её нужно принимать. Жёнам военных также нужно понимать, что их мужья находятся в постоянном психологическом стрессе, им очень тяжело.

Супруга военного поделилась, что была на грани развода со своим мужем. Так как они венчанные, Елена Горячёва обратилась в церковь, к отцу Михаилу. Молитвы и терпение помогли сохранить брак.

«Большая часть семей, к сожалению, сейчас разрушается, очень много разводов среди военнослужащих без объяснения причин. Самое главное: терпение и понимание, потому что в жизни бывает всякое», - заключила Елена Горячёва.