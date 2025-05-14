Общество

Педагог из Острова вошла в состав разработчиков оценочных материалов демонстрационного экзамена

Заместитель директора по учебно-производственной работе Островского многопрофильного колледжа Лидия Семёнова успешно прошла конкурсный отбор и включена в состав экспертов-разработчиков единых оценочных материалов демонстрационного экзамена, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Высокий профессионализм, соответствующий современным требованиям стандартов образования, представителя Псковской области был отмечен экспертной комиссией», - рассказали в комитете.

Отбор кандидатов проходил на федеральном уровне среди ведущих преподавателей и методистов образовательных учреждений, представителей профессиональных сообществ, а также работодателей.

«Разработка заданий и критериев оценки будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки будущих выпускников учебных заведений. Включение специалиста из Псковской области в команду экспертов-разработчиков является важным этапом в развитии образовательного пространства региона и демонстрирует готовность местных педагогов активно включаться в процесс формирования современного подхода к оценке уровня знаний учащихся», - заметили в комитете.

В прошлом году первым разработчиком оценочных материалов от региона стала Светлана Ульянова, методист Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

В комитете напомнили, что по итогам 2024 года Псковская область вошла в топ-5 регионов с высоким уровнем организации и проведения демонстрационного экзамена. Организация работы в профессиональных образовательных организациях Псковской области была отмечена за высокое качество организации демонстрационных экзаменов.