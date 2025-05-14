Общество

Сотрудничество с белорусскими партнёрами обсудили законодатели СЗФО

Сотрудничество субъектов Северо-Запада с Республикой Беларусь на межрегиональном и межмуниципальном уровне обсудили депутаты на совместной встрече в Великом Новгороде. Псковскую область на заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству представляет вице-спикер Юрий Сорокин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Каждый регион поделился своим опытом взаимовыгодного взаимодействия с союзной республикой. Для Псковской области в силу геополитического положения Республика Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров среди стран СНГ.

Конструктивное российско-белорусское взаимодействие выстроено и на межпарламентском уровне. Псковское областное Собрание депутатов заключило соглашения о сотрудничестве с Витебским областным Советом депутатов и Могилевским областным Советом депутатов. В рамках этих соглашений предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен текстами нормативных правовых актов, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комиссиями и комитетами, обмен опытом проведения мониторинга нормативной базы и организации работы законодательных органов, участие представителей сторон в сессиях и заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп.

«Российско-белорусские отношения активно развиваются по всем направлениям – это политика, безопасность, экономика, социальная сфера, культура, гуманитарные связи. Безусловно, важным элементом развития двусторонних отношений является именно межрегиональное сотрудничество. Сотрудничество Псковской области с белорусскими партнёрами всегда активно развивалось, и в сегодняшних непростых условиях темпы этого взаимодействия не только не замедляются, но и наращиваются», - поделился по итогам заседания Юрий Сорокин.