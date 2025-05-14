Общество

Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов «Независимую ассоциацию врачей»*, движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*, сообщается на сайте ведомства.

«Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»*, а также организация «Земский съезд»*, - говорится в сообщении.

По информации министерства, они, в частности, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иностранных агентов.

Кроме того, отмечается в сообщении, в число учредителей организаций «Европейский Петербург»* и «Земский съезд»* входили граждане, ранее внесенные в реестр иностранных агентов.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «Как бы иноагент»*.

* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом