В России планируют обучить более полумиллиона человек на курсах по цифровизации

Ряд университетов и онлайн-платформ к 2030 году планируют обучить 600 тыс. человек IT-навыкам. Об этом говорится в исследовании «Мониторинг международных трендов правового регулирования для развития законодательства в сфере цифровой экономики в России», подготовленном Институтом Гайдара.

«В апреле 2025 года анализ Rosbalt показал, что минимум 10 млн россиян (кассиры, операторы станков и «белые воротнички» среднего возраста) рискуют оказаться без работы. Например, FixPrice запустили 5 800 терминалов самообслуживания, обеспечив оформление около трети всех чеков. Из-за подобной автоматизации в других торговых сетях («Магните» и Х5) около полумиллиона кассиров могут остаться без работы. В России развиваются бесплатные или частично субсидируемые курсы по цифровизации. До 2030-го планируют обучить 600 тыс. человек, Минцифры проводит отбор организаций и программ на получение субсидий», - говорится в исследовании.

Научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол назвал регионы, в которых уже идет процесс по развитию курсов. «В Ленинградской области Комитет цифрового развития сообщил, что за последние четыре года 19 тыс. жителей прошли курсы «Цифровые профессии» и интенсив «Готов к цифре»; регион выполняет KPI национального проекта «Кадры для цифровой экономики». В Ростовской области в апреле 2024 года прошел фестиваль «Цифровые профессии» с мастер-классами IT-компаний для школьников и колледжей. По данным «Университета 20.35», в 2019-2023 годах в проектах «Цифровые профессии» участвовали 48 регионов; 74% слушателей живут за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», - рассказал он.

«Каталог Минцифры опирается на 29 одобренных провайдеров: университеты (ИТМО, МГТУ им. Баумана, Иннополис) и онлайн-платформы («Яндекс практикум», GeekBrains, «Нетология», SkillFactory). Типовые треки - разработчик 1С, data-аналитик, специалист по Data Science, тестировщик ПО, кибербезопасность, DevOps, ИИ-инжиниринг, цифровой маркетинг и product-менеджмент. По данным Минцифры, 60% выпускников уже увеличили зарплату, у половины из них рост превысил 75%. «Университета 20.35»фиксирует средний прирост дохода таких выпускников год к году в 31%. Вместе с тем выпуск около 80-90 тыс. человек за три года - далек от целевых 600 тыс.», - отметил Черновол.

Угрозы и последствия

По его словам, при плановом выпуске 600 тыс. специалистов отечественный IT-рынок может столкнуться с волной специалистов без опыта. «Это будет означать снижение спроса на специалистов такого уровня, а также уровня зарплат», - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, массовый приход новичков в критические инфраструктуры без релевантного опыта может повысить вероятность инцидентов безопасности. «Это может повлечь за собой ужесточение требований к системам технической защиты данных, в том числе персональных», - указал он.

«Также при быстром расширении рынка есть риск «инфляции сертификатов», то есть роста числа недобросовестных поставщиков образовательных услуг. Для работодателей это означает необходимость введения процедур внутренней аттестации», - пояснил Черновол.