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Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды

Певица Maksim (Марина Максимова) сообщила о кончине клавишника из её команды Дмитрия Иванова.

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант - клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем», - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Как отметила певица, вся команда была уверена, что музыкант будет жить, однако чуда не случилось.

«В нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове… Я тебя очень люблю, Димка!» - добавила Maksim.

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