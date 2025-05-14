Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак

Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, при выгуле домашних животных (кроме собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями по зрению), необходимо соблюдать следующие требования:
Потенциально опасную собаку (перечень таких пород утвержден Правительством) запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - если она находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину животного, отметил Соловьев.
«За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц от 5 до 15 000 рублей; для юридических лиц от 15 до 30 000 рублей», - указал юрист.