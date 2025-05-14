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Общество

В МВД назвали самые частые виды фишинговых ресурсов

18.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Самыми распространенными видами фишинговых ресурсов в интернете являются поддельные инвестиционные платформы, фейковые интернет-магазины и сайты интим-услуг. Об этом 18 мая сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в своем Telegram-канале.

В ведомстве проанализировали те фишинговые сайты, которые были направлены на блокировку в последнее время

«Самыми «популярными» оказались сайты с инвестиционным мошенничеством (39%) — поддельные платформы, манипулирующие жертвами, обещая сверхдоходы от инвестиций в криптовалюты, акции или Forex», — говорится в заявлении.

Также злоумышленники часто создают фейковые интернет-магазины, сайты, предлагающие несуществующие предложения, ресурсы с интим-услугами, а также продающие билеты на несуществующие мероприятия.

В ведомстве рекомендовали не переходить по ссылкам из почты, SMS или мессенджеров без проверки их подлинности, внимательно проверять URL-адреса сайтов, не верить слишком выгодным предложениям и знакомиться с отзывами и временем создания интернет-ресурсов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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