Общество

Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития разработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда и доложить в правительство до 25 августа, сообщила пресс-служба кабмина.

Глава правительства дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о разработке стратегии развития образования до 2036 года, которая состоялась 18 февраля, пишет РИА Новости.

«Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда. О результатах нужно доложить в правительство до 25 августа», - сообщили в пресс-службе кабмина.