Росприроднадзор привлечет ИИ для обработки запросов граждан

Искусственный интеллект способен помогать в решении экологических задач. В частности, сократить время обработки запросов граждан и повысить доступность экспертный знаний. Об этом говорится в исследовании, которое провели эксперты Росприроднадзора и Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В 2023 году только в центральный аппарат Росприроднадзора, согласно данным службы, поступило более 8,2 тыс. обращений, причем более половины из них касались вопросов загрязнения окружающей среды. Использование ИИ позволит значительно сократить время обработки таких запросов и повысить доступность экспертных сведений, знаний в сфере экологии для бизнеса и государственных органов, и населения», - заявил один из руководителей исследования, доцент департамента менеджмента ВШЭ - Санкт-Петербург Максим Сторчевой, чьи слова приводит пресс-служба Росприроднадзора.

Исследование также показало, что ИИ способен помочь компаниям консультировать сотрудников по вопросам экологического законодательства, ускорить подготовку отчетности и формировать рекомендации по ESG-стратегиям. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Владимира Чернышева, внедрение современных моделей искусственного интеллекта в сферу экологии и ESG-управления - это не просто преимущество, а важное условие для выработки корректных решений в условиях глобальных вызовов.

«Доступные сегодня инструменты в реальном времени обрабатывают и анализируют огромные объемы данных. Таким образом можно точнее прогнозировать экологические изменения, детальнее оценивать последствия человеческой деятельности и разрабатывать более эффективные стратегии по управлению ресурсами и рисками. Мы смотрим на этот инструмент, в первую очередь, с точки зрения минимизации нагрузки на компоненты окружающей среды. Что касается интеграции ИИ в ESG-практики, очевидно следующее: прозрачность и обоснованность инвестиционных решений повышает доверие как со стороны инвесторов, так и клиентов. Это, в свою очередь, укрепляет рыночные позиции компаний», - отметил Чернышев, который является соавтором исследования.

Для исследования возможностей ИИ был подобран 81 вопрос об экологии - от совсем простых до сложных, на которые надо было дать развернутый ответ. Эксперты и научные сотрудники сравнили ответы шести наиболее популярных моделей искусственного интеллекта и оценили, насколько точно была передана суть проблемы. По результатам проведенного анализа различных моделей искусственного интеллекта лидерами по знаниям российского экологического законодательства и пониманию природоохранной повестки стали Grok AI, а также китайские модели Qwen и DeepSeek. Отечественные модели Yandex GPT и Giga Chat заняли четвертое и пятое места соответственно. На шестой строчке - Mistral, пишет ТАСС.