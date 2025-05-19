Общество

Около 67% российских колледжей не нуждаются в комнате матери и ребенка

Группы кратковременного пребывания и комнаты матери и ребенка в 2025 году планируется создать в 13 организациях СПО, при этом 66,9% колледжей страны в них не нуждаются. Об этом сообщил замдиректора департамента кадровой политики Минпросвещения РФ Владимир Боков.

«В 2025 году планируется создание групп кратковременного пребывания детей и комнат матери и ребенка в 13 образовательных организациях СПО в шести субъектах Российской Федерации. Следует отметить факт того, что не все образовательные организации СПО нуждаются в таких комнатах пребывания детей и матери и ребенка. У нас 3 200 образовательных организаций СПО всего в системе и 2 142 организации сказали о том, что такие комнаты <...> на текущий момент не требуются», - сказал он в Совете Федерации в ходе круглого стола «О дополнительных мерах поддержки молодых семей в субъектах Российской Федерации: законодательный аспект».

Боков также заметил, что в 2024 году в 11 регионах в 34 организациях СПО для студенческих семей создано 29 групп кратковременного пребывания детей и 10 комнат матери и ребенка, пишет ТАСС.